García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad (SSPC), anunció el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, con el cual se buscará el reforzamiento del combate a este delito, armonizar en todos los estados la legislación para perseguir de oficio este delito, así como la creación en todas las entidades de áreas especializadas en las fiscalías y en el caso donde existan, su fortalecimiento.

Acciones de la autoridad contra la extorsión

En Palacio Nacional, en la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabeza en la presidenta Claudia Sheinbaum y a la cual también acuden todas y todos los gobernadores, el secretario indicó que también se buscará el fortalecimiento de la operación del 089, así como la aprobación de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.

Destacó que desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se han recibido más de 102 mil 800 llamadas de denuncias y se han detenido más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República.

Detalles del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión

"Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión. "Es por ello que hoy presentamos ante este Consejo el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales. Este acuerdo establece la armonización legislativa en los estados, la creación de áreas especializadas en las fiscalías y en el caso donde ya existan, su fortalecimiento; el fortalecimiento de la operación del 089, y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito".

Impacto del Acuerdo en la seguridad pública

García Harfuch señaló que con el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión se dará mayor certidumbre a las víctimas y se consolidará un enfoque nacional que permita todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes.