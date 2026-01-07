Harfuch se reúne con Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y con empresarios de distintos sectores productivos.

Acciones de la autoridad en seguridad pública

Por medio de redes sociales, el secretario de seguridad resaltó que para "la coordinación permanente entre el Gabinete de Seguridad @Defensamx1 @SEMAR_mx @FGRMexico @SSPCMexico y los gobiernos estatales es una prioridad para fortalecer la seguridad".