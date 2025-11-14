Llega García Harfuch a pacificar Michoacán

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha visitado este jueves Michoacán junto al secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo. Es la primera vez que visita ese territorio desde el anuncio el pasado domingo de un nuevo plan para la pacificación del estado de Michoacán. Tras aterrizar en Morelia para reunirse con diferentes autoridades del territorio, Harfuch ha viajado a Uruapan, donde ha recorrido las calles en un vehículo del Ejército y rodeado de un grupo de militares. Es el municipio ubicado en medio del vendaval de la fuerte violencia que recorre el Estado, aún conmocionado por el asesinato a comienzos de noviembre de su entonces alcalde Carlos Manzo.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantaba durante su habitual conferencia mañanera que el Gabinete de Seguridad viajaría a los dos municipios michoacanos, un nuevo paso en el plan de pacificación, que ha desplegado por todo el Estado a la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y los equipos de investigación federales. Preguntada por los avances del Gabinete sobre el plan de pacificación, la mandataria ha expuesto que darán la información la semana que viene: "Recuerden que cuando presentamos el Plan, dije: ´Cada mes vamos a ir informando cómo vamos´. La próxima semana vamos a presentar cómo vamos a iniciar, con qué trabajos", ha explicado.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

En las últimas horas, Harfuch se ha reunido con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con alcaldes de algunas de las ciudades del territorio, como Álvaro Obregón o Morelia. Sheinbaum ha dejado en el aire si también viajará al Estado próximamente: "Vamos a ver, vamos a ver. Pero el Gobierno está ahí presente", ha añadido. La mandataria tampoco ha confirmado si se unirá en noviembre a las reuniones de Gabinete en los Estados, ya que busca "consolidar bien" el plan para Michoacán. "Vamos a ver si, al mismo tiempo, hacemos las reuniones en todo el país o ya las dejamos hasta enero", ha defendido.

El asesinato a balazos de Manzo por un joven de 17 años, atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha mostrado al país las heridas de un territorio marcado por la violencia. Una semana después de la tragedia, Sheinbaum presentaba ese plan de pacificación, que prevé un centenar de acciones, marcadas por el desembolso de 57.000 millones de pesos y un despliegue de 5.000 militares por todo el territorio. Es la reacción a un suceso que resalta datos como el de la inseguridad, también en Uruapan: el 82,6% de los habitantes del municipio consideraron que era inseguro durante el tercer trimestre del año. Eso ponía al territorio como el quinto entre los más inseguros del país.