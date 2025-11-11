García Harfuch informa que escoltas de Manzo volverán a declarar

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los policías municipales del primer círculo de protección del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, -quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre- están libres, "pero localizados", y que serán llamados a volver a declarar.

Esto, luego que ayer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya se investiga por qué los escoltas del presidente municipal abatieron al homicida cuando lo sometían.

¿Qué ocurrió?

Este martes, en Palacio Nacional, Omar García Harfuch detalló que los peritajes continúan para analizar el arma que mata al agresor, y se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal.

"¿Cuál sería el nivel de responsables de los escoltas de Carlos Manzo, luego que el gobernador informó que uno de ellos fue quien mató al joven que mató a Carlos Manzo?", se le preguntó.

"Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. Esta declaración que usted dice la hizo uno de los escoltas que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor, se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

"Entonces las investigaciones continúan, están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar", contestó.

"¿Están detenidos?", se le insistió.

"No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada vez que se les llama", respondió.