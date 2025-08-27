Caen 212 personas por extorsión tras estrategia nacional

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que tras el lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han detenido a 212 personas por este delito en 15 entidades.

En el informe del Gabinete de Seguridad federal, el secretario destacó que estas detenciones se llevaron principalmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca, entidades que acumulan el 84 % de estas detenciones.

Resaltó que desde el 6 de julio, fecha en que inició la estrategia, se ha registrado un aumento en el número de denuncias al teléfono 089, donde se han recibido a la fecha más de 32 mil 600 llamadas, de las cuales, 22 mil 602, es decir, el 69 %, fueron extorsiones no consumadas.

"Agradecemos la confianza ciudadana para realizar estas denuncias y contribuir en numerosas investigaciones que nos han permitido detener a quienes realizan este delito.