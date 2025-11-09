Harfuch anuncia visita a Uruapan a petición de la alcaldesa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), refrendó las condolencias por la muerte de Carlos Manzo este domingo 9 de noviembre durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: "nos indigna y nos compromete aún más por la justicia", dijo. Aseguró que no habrá impunidad y los responsables serán llevados ante la ley.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Adelantó que el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios y a petición de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se visitará el municipio la próxima semana. García Harfuch añadió que el gabinete de seguridad mantendrá reuniones con productores de limón y aguacate para garantizar su seguridad.

Destacó que el Gobierno reforzará los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación. Resaltó que Michoacán fue el punto de partida de la estrategia nacional contra la extorsión, por lo que se fortalecerán los protocolos, habrá subsedes y capacitación avanzada del personal que opera el 089. "Se incrementará el estado de fuerza en coordinación con autoridades estatales y municipales", destacó.

¿Qué acciones se implementarán en el Plan?