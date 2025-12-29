Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macusapana

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este lunes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de tres personas en Tabasco, entre ellas a Eduardo Alberto "N", alias "Luki", líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana.

Acciones de la autoridad en Tabasco

El secretario de Seguridad señaló que la detención se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación, en coordinación del gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de Tabasco.

Detalles sobre la detención de Luki

Alias "Luki" es identificado como generador de violencia en la entidad; está relacionado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud.