Alfredo Ramírez Bedolla se reúne con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres días de la exploración de un automóvil en Coahuayana, Michoacán, y a un mes de la implantación del Plan Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne este martes en Palacio Nacional con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con el gabinete de Seguridad federal.

El gobernador michoacano llegó a las 11:47 horas por el acceso de la calle Corregidora.

Detalles sobre la reunión de seguridad en Palacio Nacional

En el encuentro también estuvieron presentes, Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob); el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), entre otros funcionarios.

Reacción de Omar García Harfuch sobre el acto en Coahuayana

Esta mañana, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch rechazó que la explosión de un coche en Coahuayana, Michoacán, se haya tratado de un acto terrorista.

El secretario señaló que tanto la ley mexicana como internacional, describen que, los actos terroristas buscan imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y el caso ocurrido el pasado sábado en Coahuayana, dijo, fue un acto criminal.

"Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo. Como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, son específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto".

"¿Se descarta entonces terrorismo?", se le insistió.

"Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana, sino también por la ley internacional", respondió.

Contexto del Plan Michoacán y su implementación

La reunión se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Michoacán, donde el Plan Michoacán busca abordar la delincuencia organizada y mejorar la coordinación entre las autoridades locales y federales.