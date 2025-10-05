Omar Bravo es imputado por abuso sexual infantil agravado

El exfutbolista Omar Bravo, señalado como presunto responsable de abuso sexual infantil agravado, fue imputado la mañana de este domingo, 5 de octubre y permanecerá en prisión preventiva hasta que se resuelva si es vinculado a proceso o no.

El exjugador de Chivas fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco que ejecutaron una orden de aprehensión en el centro del municipio de Zapopan.

Omar Bravo fue presentado ante la autoridad jurisdiccional que emitió el mandato para continuar su proceso a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Los elementos que presentó el Ministerio Público en la carpeta de investigación se expusieron como datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación, sin embargo, la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional para obtener 144 horas más y estructurar una estrategia.

Será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a Omar Bravo por el delito señalado, previsto en el artículo 142-L fracción I y II en relación con el 142-Ñ fracción I, III, IV, V y VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Hasta entonces, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa para garantizar la continuidad del proceso.