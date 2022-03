Olvidan a cliente en banco y lo encierran en las cajas de seguridad

Cada que una persona va al banco, es para realizar alguna operación relacionada con su cuenta en ese lugar, como un traspaso, retiro, conocer los demás servicios que tiene o simplemente a renovar su tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, en dichas visitas nadie espera quedarse encerrado en la sucursal y sin que nadie se percate.

Este es el caso de un reconocido banco que vivió una insólita situación, cuando decidió acudir a una sucursal de su institución financiera y cerrar una cuenta, sin esperar que los trabajadores del banco lo dejaran olvidado en la zona de las cajas de seguridad.

La historia se volvió rápidamente viral en Twitter, plataforma en la que el internauta @EstebanCervi dio a conocer su curiosa anécdota.

En su posteo, el joven señaló que, tras llamar al banco, hacer diversas señales a las cámaras de seguridad y golpear las puertas, utilizó su cuenta de la red social para en primer lugar, pedir ayuda y después para contar lo sucedido.

"Hola me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles", publicó el psicólogo y emprendedor, acompañando su posteo con una selfie de su sorprendido rostro ante el incidente.

"Nadie mira las cámaras de seguridad ni saben si hay movimiento. Y no, un timbre es un dispositivo muy avanzado, no tenían", señaló el hombre en Twitter, quien también se comunicó con el banco a través de su cuenta oficial, pero sin obtener respuesta.

Después de varios intentos, el joven finalmente consiguió salir del lugar con ayuda de la policía, al percatarse que podía llamar al 911. El hecho ocurrió en Argentina, donde un cliente se quedó atrapado en las cajas de seguridad del establecimiento.

"Llamé a la Policía al 911 porque en el banco no atienden teléfono ni responden DMs".

Entre algunas otras ideas que le pasaron por la mente para llamar la atención de los encargados de la sucursal fueron hacer un boquete, prender fuego, o robar las otras cajas de seguridad.

Con la llamada a la policía la odisea terminó: "Vino la Policía. Ya estoy afuera. Gracias. Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron. Excelente la Policía". "Y así finalizan mis primeras 24 horas de turista en Argentina.

Cabe señalar que el joven indicó que si bien creció en Argentina, ya no vive en ese país, por lo que solamente le faltaba cerrar su cuenta bancaria y sacar un reloj que era de su papá, quien falleció súbitamente en 2013.

"No tengo un mango literal. Toda mi riqueza está en vinos, libros y un par de emprendimientos", concluyó Esteban Cervi.

La publicación rápidamente se volvió viral en Twitter, y hasta el momento ya cuenta con más de 53 mil "Me Gusta", y 3 mil 513 retuits.

---En tono jocoso, cliente crea tienda virtual para sobrevivir a otro encierro

Tomando con buen humor lo sucedido, el hombre decidió crear a modo de broma, una tienda virtual para sobrevivir a otra situación similar. Entre los productos ofertados, se encuentra un megáfono, un walkie talkie, una bolsa de dormir, un timbre, un celular, una linterna comida y un curso de bitcoin.

"Para evitar que esto vuelva a pasar, creé una tienda online con el kit para sobrevivir al visitar la caja de seguridad de tu banco favorito" señaló Cervi.