Se reúne Olga Sosa con líder de Morena

A partir del 17 de agosto inició el proceso de integración de los Comités de Morena a lo largo y ancho del Estado de Tamaulipas, en el que ha participado la senadora y mentora morenista Olga Sosa, siguiendo los parámetros expresados por la presidenta nacional del comité ejecutivo nacional de Morena Luisa María Alcalde.

En reunión con la dirigente nacional en las oficinas de Morena, sirvió para detallar el trabajo informativo en las asambleas semanales que sostiene la legisladora, dando cuenta de las reformas y leyes aprobadas por el legislativo y las acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de bienestar, justicia y educación, en el segundo piso de la cuarta transformación.

La senadora morenista precisó que desde la afiliación y la participación en los comités, dan muestra de trabajo en favor del fortalecimiento del movimiento desde su base, "representa el mayor esfuerzo de estructura territorial que hayamos emprendido" dijo Olga Sosa.

El trabajo en territorio es característico en el movimiento de transformación de país, y en Tamaulipas se respalda con fuerza la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuidando el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, con unidad, organización y lealtad ideológica.

"Seguiremos caminando con cercanía con el pueblo de Tamaulipas", señaló la senadora.



