Fortalecen en Senado la política de Bienestar

A casi un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha dado una continuidad en materia de bienestar, así como la incorporación de nuevos programas sociales que apoyan, reivindican y dignifican la vida de más mexicanas y mexicanos, así lo expresó la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, durante la reunión de la Comisión de Benestar en el Senado de la República, con la titular federal Ariadna Montiel Reyes.

En este encuentro con la funcionaria federal, Sosa Ruíz se refirió a que los programas universales son derechos que se entregan de manera directa, sin intermediarios y que han propiciado la inclusión financiera, así como la autonomía económica de millones de mexicanos y mexicanos en todo el país.

Señaló que se deben redoblar esfuerzos porque los avances actuales definen y recuerdan que se debe coordinar con más eficiencia, para abarcar todos los hogares en todo el territorio, precisando que entre más humanismo mexicano, hay más bienestar para las familias.

En esta reunión de carácter institucional con la secretaria de Bienestar del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel; la senadora Olga Sosa señaló que gracias a los avances de la política social hoy 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y en el caso concreto de Tamaulipas, son alrededor de 20,000 millones de pesos que se distribuyen en los programas de Bienestar.

En ese tenor, Sosa Ruíz recalcó que han solicitado la inclusión de las mujeres despicadoras, porque muchas de ellas son cabezas de familia sobre todo en la zona sur de Tamaulipas y se refirió a la necesidad de ampliar la cobertura del programa "Sembrando vida", además de señalar la importancia de incluir a las personas en situación de calle, para que sean beneficiarias de estos programas.



