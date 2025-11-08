Energía sostenible y justicia social

En el marco del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González, compareció en el Senado de la República; señaló la recuperación integral del papel estratégico del Estado en la conducción de las empresas públicas Pemex y CFE para avanzar en la transición a energías limpias y fortalecer la soberanía energética del país, con una visión de justicia energética.

La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, reconoció el trabajo técnico y sensible de la maestra Luz Elena González, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dado continuidad y visión de Estado basado en la soberanía, sostenibilidad y justicia social, "hablar de justicia energética es hablar de dignidad y también de bienestar".

Reconoció que desde el Senado se ha participado en la "construcción del marco legal que da sustento al nuevo modelo energético, en el que la justicia energética no es una consigna, sino uno de sus pilares más profundos y transformadores."

La secretaria de energía definió que gracias a la planeación, las inversiones públicas y privadas impulsan el desarrollo económico y el bienestar; destacó que se busca asegurar que la energía sea un derecho universal, no un privilegio.

La senadora con la secretaria de Energía.

En materia de energía eléctrica, la CFE aporta el 54% de la energía nacional y el nuevo plan contempla invertir 17, 321 millones de dólares y construir 51 proyectos públicos de tecnología fotovoltaica, eólica, termosolar, hidrosolar, hidroeléctrica, ciclo combinado y combustión interna.

Mientras que en el sector hidrocarburos, en Pemex, se han logrado reducir pérdidas en un 90% lo que ha permitido mejorar la clasificación crediticia.

El Plan Pemex 2025-2035 contempla recuperar la industria petroquímica y fertilizantes, además de aumentar la refinación para producir más barriles diarios de petróleo en México.

La senadora Sosa Ruíz, señaló que desde Tamaulipas se valora la coordinación entre federación con el estado y abordó el trabajo del Gobierno Federal para desplegar tecnología, inteligencia y coordinación para combatir las tomas clandestinas y el trabajo para del gobierno para apoyar la economía familiar con la determinación de precios máximos de la gasolina.

La senadora integrante y a nombre del grupo parlamentario de Morena reconoció el trabajo, compromiso y visión de largo plazo de la secretaria para seguir avanzando en la viabilidad energética.



