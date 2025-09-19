Olga Sosa Ruiz, presidenta de Comisión de Agricultura

El Pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que designa a la senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruíz , Presidenta de la Comisión de Agricultura de la cámara alta del Congreso de la Unión.

La senadora asumirá la conducción de los trabajos de la comisión para tender las iniciativas, puntos de acuerdo y comunicaciones que demanda el sector agrícola del país.

"Trabajaremos con responsabilidad al frente de la comisión para apoyar al campo mexicano" señaló la senadora Olga Sosa Ruíz, quien mostró apertura para escuchar las demandas provenientes de las distintas entidades federativas.

La senadora señaló que se trabajará en coordinación con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué Sacristán, para fortalecer el marco legal y atender la legislación que beneficie al campo mexicano, para garantizar la soberanía alimentaria.

De cara a las mesas de consulta del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), están las temáticas de los productos agropecuarios como uno de los retos más sensibles en la negociación.

Al respecto, en el marco de la glosa de la política económica del primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la senadora destacó que a través del gobierno de México de octubre del 2024 a junio del 2025, se ha apoyado con 704 mil toneladas de fertilizante para apoyar a 1 millón 500 mil productores, además de producción para el bienestar que entregó apoyos a 1 millón 700 mil productores de pequeña y mediana escala con inversión de 13 mil millones de pesos y en precios de garantía se invirtieron 4 mil millones de pesos, para mejorar las condiciones económicas de 28 mil productores.

Con este nombramiento, la Senadora Olga Sosa Ruíz asume un papel estratégico en la construcción de políticas públicas que fortalezcan al campo mexicano y lo coloquen en el centro del desarrollo nacional.



