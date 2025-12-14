CAPUFE desarrolla proyectos estratégicos en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruiz pendiente de la red carretera federal, sostuvo un encuentro con el Ing. Rubén Hernández Bermúdez, titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), responsable de operar y garantizar servicios integrales de calidad en caminos federales, y cuyo plan de inversión en restauración de la red carretera nacional en 2025, superó los 100 millones de pesos.

Destaca que durante el 2025 en Tamaulipas se ha fortalecido la conectividad regional, seguridad vial y el desarrollo económico, particularmente en zonas fronterizas y corredores logísticos. Al respecto, la senadora Sosa Ruíz reconoció la acción de mantenimiento y conservación del Puente Tampico que asegura el óptimo funcionamiento de este cruce estratégico para el transporte de mercancías, movilidad humana y conectividad entre Tamaulipas y Veracruz; además, resaltó la visión del Programa Anual de Obra Pública 2025 de fortalecer la red carretera y operatividad en los polos industriales de la frontera norte que representan desarrollo económico traducido en empleos y bienestar para las familias.

En dicho Programa Anual de Obra Pública 2025 se contempló la modernización del acceso a Reynosa vía San Fernando, a través de la intervención carretera para mejorar el transito vial.

También, durante 2025 se desarrollaron licitaciones y obras de modernización vial en el municipio de Matamoros, financiadas con recursos de CAPUFE, que incluyen rehabilitación de tramos, mejoras en superficie de rodamiento y señalización, con impactos directos en varios kilómetros de infraestructura urbana y regional.

Se abordó el seguimiento al Proyecto de Ampliación del Puente III de Nuevo Laredo que permitirá mejorar el comercio exterior y la logística, sobre todo en el intercambio comercial que se desarrolla entre México y Estados Unidos.

En todos estos municipios fronterizos existe una gestión permanente para rehabilitar carriles y mejorar la operación de los puentes internacionales en coordinación con todas las autoridades federales y estatales, con el fin de agilizar el tránsito fronterizo y fortalecer la competitividad regional, incluyendo el transporte de productos industriales y agrícolas.

Adicionalmente, CAPUFE trabaja en prolongar la vida útil de la infraestructura y garantizar condiciones seguras de circulación, pues cuenta con una red de centros de control, grúas, unidades de auxilio vial y monitoreo.