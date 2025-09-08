Acude senadora Olga Sosa a informe de Sheinbaum

Durante su gira para rendir su primer informe de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló con datos duros, la amplia cobertura a la que llegan los programas, con más de 1 millón 162 mil tamaulipecas y tamaulipecos beneficiarios y una dispersión superior a los 22 mil millones de pesos, recursos que son producto del trabajo honrado de los contribuyentes que pagan sus impuestos y que antes se quedaba en pocas manos y ahora se beneficia a los más pobres.

Como parte de su gira nacional "La Transformación Avanza", la Presidenta informa de los principales resultados en las entidades federativas y para Tamaulipas, producto de una gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya destaca las obras de infraestructura hidráulica para asegurar el derecho al agua para más de 300 familias con la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, la carretera del corredor Golfo de México que conecta Tampico con Reynosa y la infraestructura carretera que avanza a paso firme de Tampico a Ciudad Mante.

En el acto, legisladores y representantes locales, como la senadora Olga Sosa, reiteraron la importancia de trabajar coordinadamente para fortalecer la política económica en la entidad, al respecto se encuentra el tren de pasajeros a Saltillo a Nuevo Laredo, la ampliación del puente internacional, el desarrollo del polo de bienestar de Altamira y la ampliación del puerto de altura de Altamira y el estatal de Matamoros. Las acciones también llegan a la agricultura con la tecnificación de riego de los Distritos 025 y 026 para cosechar más y abastecer de agua potable a las familias de la frontera tamaulipeca.

En ese tenor, Sheinbaum Pardo informó la construcción de 55 mil viviendas en Tamaulipas, lo cual supera el plan inicial de 48 mil, así como la importancia que tiene en su gobierno los servicios médicos con las próximas entregas de los hospitales del ISSSTE e IMSS Bienestar en la zona sur.

La senadora Olga Sosa Ruíz precisó que la presidenta, Claudia Sheinbaum tiene a Tamaulipas en su corazón y que el pueblo se siente orgulloso por tener a una presidente firme, con liderazgo, sensibilidad y humanismo, "vamos bien y vamos a estar mejor" dijo.

"Decidí ahora ir a cada estado de la República a dar el informe en cada entidad, porque es fundamental escuchar a la ciudadanía y exponer de manera directa los resultados del gobierno", señaló Sheinbaum, al subrayar que en su primer fin de semana de gira recorrió nueve estados.

La visita de la presidenta Sheinbaum refuerza el vínculo político e institucional con el pueblo y el gobierno Tamaulipas y marca un ejercicio de rendición de cuentas más próximo a la ciudadanía. El objetivo, dijo, es "seguir avanzando con honestidad y justicia social, para que los beneficios del desarrollo lleguen a todas las regiones del país".



