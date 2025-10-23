Encabeza reunión con las mujeres ganaderas

El Senado de la República fue sede de la reunión de trabajo de la senadora Olga Sosa Ruíz con la Asociación de Mujeres Ganaderas de México, Mugam y el presidente de la comisión de ganadería, Sabino Herrera, para abordar temas puntuales y de interés para Tamaulipas.

La senadora morenista reconoció en su mensaje de apertura, que las mujeres ganaderas enfrentan retos y desafíos en esta importante actividad económica, la segunda más importante dentro del estado en el sector primario, que aún cuando existen esfuerzos comunes, hay retos regionales y particulares a nivel local, con el propósito de hacer de esta actividad una más dinámica e incluyente.

Sobre los temas prioritarios se encuentra el reforzamiento del control sanitario para poder aabrir la exportación de ganado y liberar la presión de este importante sector, además del fortalecimiento de las organizaciones ganaderas, el fomento al comercio y la capacitación constante unida a la incorporación de herramientras técnológicas aplicadas al sector para mejorar la productividad.

También precisó que dentro de las áreas de oportunidad para Tamaulipas está el análisis de la "disminución de los inventarios ganaderos a causa de la degradación de los suelos, el sobrepastoreo y la caída en la producción de forrajes", además del fomento para tener "más puntos de verificación y vigilancia, así como esquemas de trazabilidad más eficientes del ganado".

Se abordó la necesaria incorporación de nuevas generaciones a la actividad productiva, así como el combate al cobro de piso que afecta la tranquilidad y comercialización.

La senadora Sosa Ruíz refrendó su compromiso con este importante sector que significa empleos, economía y bienestar para las familias mexicanas, destacando que es un sector clave en Tamaulipas y su presencia hoy refuerza el compromiso con escuchar y ser voz de todas las mujeres en el Senado, donde cuentan con una aliada incondicional para dar impulso a esta actividad.



