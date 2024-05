Agobia ola de calor a los regios

MONTERREY, NL.- Aunque las temperaturas de 40 grados iniciarán mañana, hoy el calor y la humedad pusieron a sudar a cientos de regios en el Centro de Monterrey.

Con una temperatura de 35 grados, y humedad cercana al 50 por ciento, caminar por el Primer Cuadro de Monterrey resultó todo un reto para los paseantes y trabajadores.

"Está el bochorno horrible", dijo Mónica Sepúlveda, vendedora de calzado de la Avenida Juárez.

"Ojalá mañana no esté tan bochornoso".

Al recorrer puntos como Morelos, Juárez, Ocampo, Zaragoza, entre otros, se pudo observar a personas que portaban gorras, sombrillas, pañuelos, abanicos de mano, y algunos se cubrieron en extremo.

"Trabajo todo el día en la calle, me cubro todo lo que puedo, con el sudor me refresco un poco, en la tarde me cambio de ropa", explicó Alexis Rosas, trabajador de Agua y Drenaje de Monterrey.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y el sistema de monitoreo Meteored, las temperaturas subirán mañana hasta 40 grados y se mantendrán ahí, como máxima, al menos cinco días.

Para hoy no existe probabilidad de lluvia, pero se espera que el jueves llegue algo de agua a la Ciudad.

En el punto comercial de Morelos se observó a las personas caminar bajo la sombra de árboles y marquesinas de negocios.

Sobre la Avenida Juárez los paseantes caminaron por la banqueta oriente.

Y en la Explanada de Colegio Civil se pudo observar cómo los usuarios del transporte se amontonaron bajo un árbol y el resto usó sombrillas.