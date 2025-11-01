Ofrenda en Palacio Nacional, en honor a mujeres indígenas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la ofrenda que se colocó en Palacio Nacional, la cual este año se dedica a las mujeres indígenas.

Llena de flores, colores, canto y fuego, con la ofrenda se honra a las mujeres que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad.

"Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra... Ellas siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna".

¿Qué elementos componen la ofrenda?

La ofrenda en Palacio Nacional incluye diversos elementos que simbolizan la conexión con la tierra y la cultura indígena. Las flores, especialmente el cempasúchil, son un símbolo de vida y muerte en la tradición mexicana, y su uso en esta ofrenda resalta la importancia de recordar a las mujeres que han dejado un legado en la historia del país.

"Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito. Ancestras de todas y todos los mexicanos".

La ceremonia se convierte en un espacio de reflexión y reconocimiento hacia las contribuciones de las mujeres indígenas, quienes han sido fundamentales en la preservación de la cultura y la identidad nacional.