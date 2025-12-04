México defiende derecho de asilo

México defendió ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el derecho de asilo diplomático, luego de que Perú solicitara una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para discutir el refugio otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez. Durante la reunión, la representación mexicana reiteró que esta figura es un pilar histórico y humanitario de su política exterior.

¿Qué declaró México sobre el asilo diplomático?

Luz Elena Baños, embajadora de México ante la OEA, subrayó que el país actuó en estricto apego al derecho internacional y rechazó cualquier intento de reinterpretar o modificar la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, sin la participación de todos sus Estados parte. Afirmó que la OEA no es el foro competente para evaluar su aplicación en casos específicos.

Baños cuestionó si la convocatoria realizada por Perú buscaba resolver un caso concreto, señalando que ello pondría en riesgo la naturaleza humanitaria del asilo. "La dignidad humana jamás debe someterse a un proceso de verificación política", advirtió, al destacar que la figura tiene como objetivo brindar protección inmediata.

Acciones de México en defensa del asilo diplomático

La diplomática enfatizó que las normas internacionales en materia de asilo no son simples formalidades, sino instrumentos que garantizan derechos fundamentales. Su incumplimiento, dijo, podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos y en un debilitamiento del orden jurídico internacional construido durante décadas.

Asimismo, Baños recordó que el derecho internacional no puede ajustarse según las circunstancias políticas de cada país. Aseguró que cuestionar las reglas cuando resultan adversas pone en entredicho la certeza jurídica, uno de los principios esenciales del sistema internacional. México —agregó— no aceptará reinterpretaciones unilaterales del tratado de 1954.

El gobierno mexicano reiteró su disposición al diálogo con los Estados miembros de la OEA, siempre y cuando éste se realice dentro del marco legal vigente y con respeto a los principios que todos han suscrito. La embajadora insistió en que cualquier debate debe partir del respeto irrestricto a los tratados y procedimientos establecidos.

Reacciones de la OEA ante el caso de Betssy Chávez

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente refrendó recientemente que México seguirá defendiendo el derecho de asilo como parte irrenunciable de su política exterior. Recordó que el artículo 11 de la Constitución establece el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo y afirmó que el país está preparado para defender la Convención de Caracas "donde sea necesario" y con los mejores argumentos diplomáticos y jurídicos.