Piratería global mueve 467 mil mdd: OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que el comercio global de bienes falsificados y productos de piratería alcanza un valor de 467 mil millones de dólares, lo que representa una de las economías ilícitas más extendidas a nivel mundial.

¿Cuál es el impacto económico del comercio de piratería?

De acuerdo con el organismo internacional, la piratería no solo genera pérdidas económicas para empresas y gobiernos, sino que también está estrechamente vinculada con redes criminales que recurren a prácticas de explotación laboral, incluyendo trabajo forzoso e infantil, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Acciones de la OCDE para frenar el comercio de productos falsificados

La OCDE advirtió que estas cadenas ilegales de producción y distribución suelen operar en condiciones de opacidad, aprovechando vacíos regulatorios, debilidad institucional y altos niveles de informalidad, lo que dificulta su erradicación y permite su expansión en diversos mercados.

En este contexto, el organismo subrayó que combatir el trabajo forzoso tendría un impacto económico positivo a escala global. Según sus estimaciones, la eliminación de estas prácticas podría incrementar el Producto Interno Bruto mundial en alrededor de 611 mil millones de dólares, al incorporar empleo formal y condiciones laborales dignas.

Detalles sobre el trabajo forzoso y la piratería

Finalmente, la OCDE llamó a fortalecer la cooperación internacional, mejorar los mecanismos de control aduanero y reforzar los marcos legales para frenar el comercio de productos falsificados, al considerar que la lucha contra la piratería es clave tanto para el crecimiento económico como para la protección de los derechos humanos.