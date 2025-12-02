La ``Superluna fría´´ iluminará el cielo de diciembre en México

Se acerca la última luna llena del año, Superluna Fría, que brindará un gran espectáculo en el cielo nocturno, y será visible en todo el territorio mexicano en la noche y madrugada del 3 al 5 de diciembre.

De acuerdo con el portal oficial astronómico Star Walk, el punto máximo de observación de la Superluna Fría será el 4 de diciembre a las 17:14 hora centro de México. Ofrecerá un tamaño de 7,9% más grande de lo normal y un 15% más brillante.

Detalles sobre la Superluna Fría en diciembre

Su nombre se debe a que esta luna llena aparece en la época más fría del año según la cultura nativa americana Mohawk.

Consejos prácticos para observar la luna llena

Es importante mencionar que si quieres contemplar la próxima Superluna Fría prepárate para cualquier suceso. Por eso es recomendable que si quieres salir al aire libre consultes la previsión meteorológica y te prepares para cualquier cambio climático.

Lleva ropa térmica o ropa que te abrigue durante esta temporada de bajas temperaturas. Si estás acampando o haciendo una fogata, lleva bebidas calientes y snacks para poder disfrutar del espectáculo nocturno con amigos o familiares. También incluye una cómoda silla reclinable para que tu permanencia sea agradable durante la visualización.

Busca lugares despejados que estén fuera de la ciudad ya que contiene mucha contaminación lumínica. Antes de mirar hacia el evento astronómico, es importante que evites luces brillantes como las de tus dispositivos móviles y adaptes tu visión nocturna unos 15 a 20 minutos antes.

Para tener una mejor experiencia y llevarte un recuerdo de la superluna, puedes traer binoculares o telescopios para una mejor visualización. Por otro lado, si deseas tomar una foto, lleva contigo un trípode para estabilizar tu cámara fotográfica o celular.

Finalmente, incluye una aplicación astronómica en tu itinerario para que puedas comprobar la fase lunar durante ese día y hacer tu experiencia más precisa.