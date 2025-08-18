Gobernador Samuel García revela planes de nuevos puentes sobre el Río Santa Catarina

Como parte de las obras en puerta con miras al Mundial de Futbol, el Gobernador Samuel García anunció la construcción de dos nuevos puentes sobre el Río Santa Catarina.

Señaló que los dos proyectos ya están licitados -sin dar a conocer costos ni contratistas-, y que conectarán dos estaciones de la Línea 4 del Metro con Morones Prieto.

"Estos nuevos puentes van a ser muy simbólicos, ya están licitados", afirmó mientras mostraba un render con dos estructuras en forma de arco cruzando el Río.

"Y se van a empezar a construir en el par vial Constitución-Morones, uno frente al edificio de la nueva Fuerza Civil que va a conectar con la estación ISSSTE de la Línea 4 del Metro, y otro frente a la Torre Rise, que va a conectar el mirador de la Torre Rise con el Centro y el Hub Médico que tenemos en Morones, ahí donde está el hospital".

El Mandatario anunció estas obras como parte de un recuento de todos los proyectos en proceso, de los que ya ha hablado en varias ocasiones, como la construcción del monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metro, el Parque del Agua, el Parque Lineal bajo la Línea 4, la reforestación de la Ciudad y la renovación de las unidades de transporte.

Hoy informó que se colocarán 500 paraderos de autobús y nueva señalética vial que será de utilidad para los visitantes.

Samuel García destacó la renovación del Parque Libertad que, dijo, cambiará de nombre, y la construcción de un nuevo parque en la Presa León.

Y PIDE COLABORACIÓN A IP, CIUDADANOS Y FEDERACIÓN

Como parte de su campaña "Ponte Nuevo Ponte Mundial" y tras hacer un recuento de las obras y actividades en proceso rumbo al Mundial de Futbol del próximo año, el Gobernador Samuel García anunció que pedirá la colaboración de Cámaras Empresariales, Alcaldes, Federación y ciudadanos.

"Por eso me animo este lunes a hacer un llamado a las Cámaras, a Consejo Nuevo León, a todos los Alcaldes, sobre todo los metropolitanos, a la sociedad civil, a las iglesias, a las universidades, a todo Nuevo León, incluida, por supuesto, la ciudadanía", dijo el emecista.

"Para ser primer lugar también en el Mundial y ser la mejor sede posible, y todo el legado y toda la derrama económica que va a traer el mundial a Nuevo León. Entonces, estamos a 300 días de estar ante los ojos del mundo".

El Mandatario dijo, por ejemplo, que pedirá a los integrantes del G10 que adopte un parque o un puente y lo mantenga, a las universidades que desarrollen aplicaciones de carpool, a las iglesias que promuevan valores y civismo, y a los ciudadanos que mantengan limpios los espacios.

"Gobierno federal, pues ya los billetes nos fue muy bien con la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobó unos fondos para el Mundial, ya los conocen", afirmó.

"Los Gobiernos municipales, de Adrián de la Garza en Monterrey, Héctor en Guadalupe, con Mijes que es el presidente de la Coordinación Metropolitana, con todos los Alcaldes, con David de la Peña en Santiago, donde está el Barrial, con todos gran relación, además de la amistad, muy profesionales, bien coordinados para que esta Ciudad de Monterrey sea la mejor Ciudad en 300 días".