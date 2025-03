Entre el temor y la angustia viven oaxaqueños en EU

Oaxaca, Oax.

Francisco Valentín Barragán, originario de Santa María Zacatepec, Oaxaca, emigró a los Estados Unidos hace 30 años, cuando tenía 16, con la intención de trabajar para dar una mejor vida a sus padres y a sus cinco hermanos. Vivir en el campo era muy difícil, recuerda, y el hecho de que su padre también fue migrante ayudó a que él lo intentara.

Trabajó en los campos de cebolla y papas, estuvo en el estado de OregOn y luego se fue a New Jersey, donde trabajó en fábricas y actividades relacionadas con la jardinería. También se dedicó a apoyar a personas con bajos recursos económicos, principalmente niños, niñas, enfermos y adultos mayores, hasta que en 2018 creó la fundación "Mil Sonrisas", que preside actualmente.

Ahora, como muchos oaxaqueños y latinos en Estados Unidos, vive entre la angustia y el temor a ser deportado porque, aunque la mayor parte de su vida ha trabajado en ese país, no ha logrado que el gobierno le brinde un permiso para trabajar y mucho menos la residencia.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, asegura, hay mucho miedo en la comunidad inmigrante, no sólo mexicana.

Señala que, aunque se dice que únicamente detienen a personas con antecedentes penales, la realidad es que el miedo está presente al salir a la calle o ir de compras.

Un miedo mucho mayor al que hubo durante la primera ocasión en que Trump fue presidente.

"En la ciudad donde yo vivo, por ejemplo, casi todos los días hay arrestos. Hay fotos, hay videos de esos arrestos.

Con la fundación, si alguien mira (un arresto) me dice: ´oiga, don Valentín, están aquí´. Entonces, intentamos no alarmar a las personas, pero sí decirles que no salgan, y a veces eso causa mucho más miedo, mucho temor", explica.

"No nos vamos sin intentarlo"

Yolanda García nació en Santa María Zacatepec, una pequeña población de la Costa de Oaxaca. Su infancia la vivió en Guerrero, donde estudió hasta la preparatoria.

Cuando regresó a su pueblo, porque su madre estaba enferma, tomó cursos de costura; luego un sismo lo destruyó todo y lo que ganaba de costurera no alcanzaba para las medicinas de su madre ni para reconstruir la casa.

A los 21 años se decidió a irse a Estados Unidos y tras tres intentos logró cruzar la frontera.

Pronto se dio cuenta de que no podría avanzar sin estudiar. Entonces aprendió inglés y terminó una carrera como educadora, lo que le permitió trabajar de maestra, carrera que dejó para dedicarse a la venta de joyas. Ahora, es dueña de una joyería en New Jersey.

"Yo estaba aquí cuando por primera vez Trump entró al poder y existía angustia, pero no de la misma manera que ahora", reconoce.

Recuerda que su negocio lo abrió junto con su esposo durante el primer periodo de Trump. "Dijimos, hemos estado en Estados Unidos, hemos tenido oportunidades y no las hemos aprovechado. No nos vamos sin intentarlo, y fue cuando decidimos abrir la tienda".