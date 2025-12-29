Estados Unidos y España expresan condolencias por descarrilamiento en Oaxaca

Estados Unidos y España expresan condolencias por descarrilamiento en OaxacaImpacto del accidente en la comunidad oaxaqueña
Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado hasta el momento 13 personas fallecidas, Estados Unidos expresó sus condolencias a nuestro país.
¿Qué declaraciones hicieron las embajadas tras el accidente?
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, expresó en redes que las oraciones están con todas las personas afectadas y lesionadas. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. "Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados", expresó el diplomático estadounidense.
Detalles sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico
La Embajada de España en México también expresó sus sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas "en el trágico accidente del Tren Interoceánico". "Así como su solidaridad con las personas heridas y con el pueblo de México en estos momentos de dolor", externó la embajada española.