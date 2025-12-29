Estados Unidos y España expresan condolencias por descarrilamiento en Oaxaca

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado hasta el momento 13 personas fallecidas, Estados Unidos expresó sus condolencias a nuestro país.

¿Qué declaraciones hicieron las embajadas tras el accidente?

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, expresó en redes que las oraciones están con todas las personas afectadas y lesionadas. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. "Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados", expresó el diplomático estadounidense.

Detalles sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Embajada de España en México también expresó sus sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas "en el trágico accidente del Tren Interoceánico". "Así como su solidaridad con las personas heridas y con el pueblo de México en estos momentos de dolor", externó la embajada española.