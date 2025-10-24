Asesinan a activista triqui en Oaxaca: Celso V.D.

Asesinan a otro activista triqui en la Mixteca de Oaxaca

JUXTLAHUACA, Oax., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- La violencia no cesa en la zona triqui, ubicada en la Mixteca de Oaxaca. Este jueves, fue localizado el cuerpo sin vida de Celso V.D., con lesiones de arma de fuego, al interior de un vehículo estacionado sobre la carretera local 15 Santiago Juxtlahuaca – Carrizal.

¿Qué ocurrió?

Los hechos fueron reportados durante la tarde – noche de este jueves, cuando fue localizada una camioneta a la altura del paraje Tres Cruces, sobre la carretera local 15, Juxtlahuaca – Carrizal. Al interior del vehículo fue hallado el cuerpo sin vida de Celso V.D., originario de San Miguel Copala e integrante del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT).

Hasta este 24 de octubre, suman tres personas asesinadas y otras tres han sido lesionadas por armas de fuego. La violencia hacia las personas de comunidades triquis de la zona baja, no ha parado desde el mes de julio.

A principio de mes, integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), Alfredo Martínez González y Francisca García Martínez, también fueron víctimas directas de la violencia, les quitaron la vida en una emboscada, en la jurisdicción de la comunidad de Concepción Carrizal Copala, ubicada en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.

En septiembre, también fueron asesinados otros dos hombres originarios de la comunidad Tierra Blanca Copala, Juxtlahuaca. Alonso R., era militante MULTI, mientras que, Cliserio Ramírez Martínez era de la fila del MULT.

A principios de agosto, en un ataque armado, fue emboscado y asesinado Maximino Guzmán Solano de 45 años, originario de Paso de Águila Copala e integrante del MULT, junto a él, fue herido su hijo menor de edad.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Lázaro Cárdenas, cerca del letrero de bienvenida a Constancia del Rosario, en la cabecera municipal de Putla de Guerrero, ubicado en los límites con la región Mixteca.

Y en el mes de julio, perdió la vida, Crescencio Hernández, profesor y agente de la comunidad triqui, Río Metate Copala perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca y asesinado sobre la Carretera Federal 125 Alfonso Pérez Gasga, en Putla de Guerrero. El crimen ocurrió en un ataque armado, donde también resultó herido un menor de edad, el hijo de Crescencio Hernández.