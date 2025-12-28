Confirman 15 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

OAXACA, Oax.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó de manera preliminar que 15 personas resultaron lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

El descarrilamiento ocurrió entre las poblaciones de Chívela y Nizanda, en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño, sobre la Línea Z.

Las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales cercanos y, hasta el momento, se desconoce su estado de salud, informaron las autoridades.

Acciones de la autoridad ante el descarrilamiento

El mandatario estatal indicó que se instaló un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y dependencias federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

En el operativo participan la Secretaría de Gobierno, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación de Delegados de Paz, Capufe, el Cuerpo de Bomberos de Matías Romero y paramédicos, entre otras instituciones de emergencia.

Detalles confirmados sobre los lesionados

"De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata conforme a los protocolos de emergencia y canalizadas para su valoración médica", detalló Salomón Jara a través de sus redes sociales.