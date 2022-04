"Nunca he visto a nadie doblarse así": Trump al gobierno de AMLO por el programa Quédate en México

En un mitin realizado en Ohio el sábado pasado en apoyo a JD Vance, quien busca sustituir al senador retirado Rob Portman, el exmandatario dijo que doblegó a López Obrador con el despliegue de miles de soldados mexicanos en las frontera sur y norte para detener la ola migratoria en 2019.

El expresidente Trump reveló que el mandatario mexicano comentó "no consideraremos hacer eso", a lo que Trump le respondió: "Soy el presidente de EU, no puedes ordenarme".

Incluso Trump añadió que amenazó con implementar el 25 por ciento de aranceles "a todas las importaciones mexicanas si López Obrador no desplegaba los soldados.

Finalmente, Trump declaró que "el presidente (de México) es un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan".