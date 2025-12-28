Destaca Claudia Sheinbaum trenes de repavimentación

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en este año que concluye su gobierno adquirió 30 trenes de repavimentación, de los cuales 10 se entregaron en el Estado de México y los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

En un mensaje difundido en sus redes sociales este sábado, la Mandataria también destacó que su gobierno está en proceso de modernización de 13 trenes para la atención de caminos alimentadores.

"Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales 10 se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país. "Además, estamos en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores. Avanzamos".

La Presidenta difundió un video en donde, conviviendo con trabajadores, detalló que estos trenes ayudarán a pavimentar todas las calles de 10 municipios de esa entidad, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Indicó que los equipos ya están en los municipios y los ediles iniciarán la repavimentación.