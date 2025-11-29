Héctor Elizalde nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal

Héctor Elizalde Mora fue designado como el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndose en el primer nombramiento realizado por la encargada del despacho, Ernestina Godoy, tras la renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero. Su toma de protesta estará encabezada por la propia Godoy, quien asumió temporalmente la conducción de la institución.

¿Cuál es la trayectoria de Héctor Elizalde Mora?

Elizalde Mora es licenciado en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria en materia de seguridad e inteligencia dentro del sector público. Su carrera inició en la Secretaría de Gobernación, donde entre octubre de 2010 y abril de 2015 se desempeñó como director general de Apoyo Táctico, una posición clave en operativos federales.

Entre abril de 2015 y noviembre de 2016 ocupó el cargo de director general de Inteligencia Operativa en la misma dependencia, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde esta posición participó en labores de análisis e intervenciones estratégicas para el combate al crimen organizado. Posteriormente, ya en la Fiscalía General de la República, fue nombrado director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, puesto que mantuvo hasta mayo de 2019. Su labor estuvo enfocada en la ejecución de órdenes judiciales y coordinación con autoridades estatales y federales.

¿Qué implicaciones tiene su nombramiento en la AIC?

Con la llegada de Claudia Sheinbaum al Gobierno de la Ciudad de México, Elizalde Mora se integró al equipo de seguridad encabezado por Omar García Harfuch. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, donde reforzó la coordinación operativa e investigaciones en la capital. En 2020, tras el atentado contra García Harfuch del 26 de junio, Héctor Elizalde asumió como encargado de despacho de la SSC. Sin embargo, poco tiempo después regresó a su posición anterior, cuando Israel Benítez López fue designado titular por instrucciones del propio García Harfuch, debido a la relevancia estratégica de la Subsecretaría de Inteligencia. Considerado parte del círculo cercano de García Harfuch, Elizalde Mora atendió parte de las investigaciones relacionadas con dicho atentado. Su llegada a la AIC representa un movimiento que refuerza la influencia del equipo de seguridad capitalino dentro de la Fiscalía General, en un momento de transición institucional y de retos en materia de investigación criminal.