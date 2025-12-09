México y Guatemala aplicarán nuevo plan de seguridad fronteriza

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que un soldado guatemalteco resultó herido y una persona fue detenida tras un enfrentamiento armado con presuntos narcotraficantes mexicanos en la comunidad fronteriza de Aguasarca, en Huehuetenango, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció la implementación de un nuevo plan conjunto de seguridad entre ambos países.

¿Qué medidas se tomarán tras el enfrentamiento armado?

Durante la conferencia matutina, Trevilla detalló que Guatemala reportó 12 agresiones recientes contra su personal militar en esa misma zona fronteriza. "Ahí resultó herido un oficial en un pie", señaló al citar el comunicado de las autoridades guatemaltecas.

El titular de la Defensa explicó que existe una coordinación permanente entre ambas fuerzas armadas y que, tras el ataque, se activó un intercambio inmediato de información. "Se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala", recordó.

Detalles sobre el nuevo plan de seguridad fronteriza

Trevilla reveló que en el área donde ocurrió la agresión operan dos grupos delictivos: uno vinculado al Cártel de Sinaloa y otro identificado como el "Cártel de Chiapas y Guatemala", ambos con operación binacional. "Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como de México y de México a Guatemala", afirmó.

Ante el incremento de violencia en la zona, el secretario adelantó que ambos países acordaron reforzar su trabajo conjunto mediante un nuevo esquema operativo. "Se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército Mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala", anunció.

Dichas acciones iniciaron este mismo día y, de acuerdo con Trevilla, "tentativamente terminarán el día 11, o si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera".

Impacto de las agresiones a militares guatemaltecos

En territorio mexicano, la región aérea militar del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, también fue instruida para ampliar su vigilancia aérea. "Se giran instrucciones [...] para que efectúen vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera, por supuesto, del territorio mexicano", explicó.