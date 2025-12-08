SEP anuncia creación de nuevo "ciber bachillerato"

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció este lunes que el Gobierno federal impulsará la creación de un nuevo modelo de "ciber bachillerato", como parte de la estrategia para ampliar la cobertura y diversificar las modalidades de educación media superior a partir de 2026.

El proyecto forma parte de la meta presidencial de alcanzar una cobertura del 85% en el nivel medio superior y garantizar que ningún joven se quede sin estudiar, mediante la construcción de nuevos planteles, ampliaciones, reconversiones y ahora, esta nueva modalidad educativa.

¿Cómo será el ciber bachillerato?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este 8 de diciembre, Delgado explicó que el "ciber bachillerato" representa una evolución del esquema tradicional de los "telebachilleratos". Será un modelo más integral, con infraestructura física y digital, que incluirá aulas equipadas con cómputo, espacios deportivos, áreas culturales y conectividad, además de contenidos académicos adaptados al Marco Curricular Común del Bachillerato Nacional.

"Queremos diferenciarlo del telebachillerato porque es otro concepto... ya tendrá aula de cómputo, domo para actividades deportivas y culturales, y contenidos que se apegan al marco curricular", explicó el secretario, quien precisó que aún se evalúa el nombre definitivo que llevará este nuevo tipo de plantel.

Para 2026, la SEP prevé abrir 130 "ciber bachilleratos" ubicados estratégicamente en comunidades donde la distancia entre la secundaria más cercana y un bachillerato supera los 45 minutos. Estas localidades fueron seleccionadas con base en estadísticas de matrícula y necesidades regionales, especialmente en zonas con alta dispersión poblacional.

"Van dirigidos a acercar las escuelas a donde viven las y los jóvenes", enfatizó Delgado, al señalar que estos centros permitirán ampliar oportunidades y evitar la deserción por razones geográficas.

Detalles del nuevo modelo educativo

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló que el "ciber bachillerato" forma parte del reordenamiento del sistema educativo para garantizar trayectorias más flexibles y permitir el retorno de estudiantes que abandonaron sus estudios. Para ello, el nuevo modelo contará con un sistema modular, de manera que los jóvenes puedan reincorporarse sin perder años completos, una práctica frecuente en los sistemas tradicionales.

Rodríguez Mora destacó que la formación integral será un eje central: "Necesitamos que los jóvenes tengan una base científica y humanista, pero también amor por el arte, la cultura, el ejercicio y las actividades físicas", dijo. Todos los estudiantes de los ciber bachilleratos obtendrán un certificado del Bachillerato Nacional, igual que el resto de los subsistemas.

La diferenciación estará en las horas dedicadas a competencias laborales, pues el nuevo esquema permitirá que los jóvenes cursen formaciones técnicas actualizadas conforme a necesidades regionales y del mercado. Este componente será además avalado por una red de universidades públicas, incluidas universidades autónomas estatales, la UNAM y el IPN. Actualmente, se revisan y actualizan carreras técnicas vinculadas a semiconductores, robótica, electromovilidad, turismo, programación, administración de proyectos tecnológicos, así como nuevas áreas del bachillerato agropecuario relacionadas con manejo del agua, servicios ambientales y gestión del patrimonio natural.