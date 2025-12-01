AMLO va por "erradicar colonización mental" con su nuevo libro

Andrés Manuel López Obrador está de regreso, pero no en la política sino en el rubro editorial. El exmandatario tabasqueño rompió ayer su silencio autoimpuesto tras dejar la Presidencia de la República, para anunciar la publicación de "Grandeza", un nuevo libro con el que busca "reivindicar la grandeza de los pueblos originarios del México antiguo".

"Como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo", escribió el líder moral de Morena en sus redes sociales este domingo 30 de noviembre.

¿Qué propone el libro Grandeza de AMLO?

En la introducción, López Obrador detalla que la intención de su "análisis" es demostrar que los mejores principios éticos y la bondad "que poseemos como pueblo y nación" provienen de lo heredado por las civilizaciones del México prehispánico.

"Pretendo reivindicar con este libro la vigencia del México profundo y sus civilizaciones originales, sometidas y negadas, pues considero una ingratitud no reconocer que, debido a esas raíces y enseñanzas, los mexicanos de hoy somos libres, fraternos, trabajadores, honestos y felices", defiende.

López Obrador considera "paradójico" y "absurdo" que persistan actitudes discriminatorias o la pretensión de una presunta superioridad de "razas" y clases sociales.

Además, asegura que el "estigma" del masoquismo y complejo de inferioridad fue impuesto por la invasión española, se mantuvo en el México Independiente, fue retomado por el afrancesamiento del Porfiriato y "aún está latente en la esencia del pensamiento conservador".

Detalles sobre la obra y su enfoque en civilizaciones indígenas

Con "Grandeza", Andrés Manuel López Obrador va por erradicar términos como: naco, chairo, chinto, indio, pata rajada, inculto, indita, raspa, muerto de hambre, don nadie, "y otros epítetos más que tienen como única explicación lo profunda que ha sido la colonización mental y la manipulación masiva, implantada por la oligarquía dominante de cualquier época".

De acuerdo con el expresidente, para corroborar sus hipótesis consultó trabajos de antropólogos, sociólogos, historiadores, arqueólogos y otros científicos sociales, así como físicos, biólogos y astrónomos.

Impacto de la publicación en la percepción de los pueblos originarios

El extitular del Ejecutivo Federal comparte que la razón principal para escribir este libro fue explicar cómo se concibieron estos "prejuicios perniciosos e inhumanos" en tanta gente, y cómo han permanecido a pesar de movimientos "tan profundos y radicales" como la Independencia, la Reforma liberal, la Revolución mexicana, el gobierno cardenista y la Cuarta Transformación.

"La intención es, pues, refutar la historia inventada o tendenciosa, basada, entre otras aberraciones, en atribuir a los pueblos indígenas de la Antigüedad supuestas prácticas de sacrificios humanos, el canibalismo y otros procederes de ese tipo", agrega.

López Obrador garantiza que su libro ofrece pruebas y argumentos para dar a conocer y exaltar la grandeza de las civilizaciones mesoamericanas.

En "Grandeza", recorre en la primera parte vicisitudes como el universo, la vida y el hombre, Darwin y la evolución, el racismo, antiguas civilizaciones afroasiáticas y europeas. En la segunda mitad, se enfoca en la "grandeza indígena".