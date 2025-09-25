Arranca construcción del Parque Lineal Constitución en Monterrey

- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio inicio este miércoles a las obras del Parque Lineal Avenida Constitución, un proyecto que busca transformar la movilidad en Monterrey al crear un corredor verde y multimodal debajo de la Línea 4 del Metro.

Acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia, el mandatario estatal destacó que la obra permitirá a la ciudad contar con espacios accesibles, fomentar el transporte no motorizado y reducir la dependencia del automóvil.

"Queremos conectar la ciudad y que la gente se pueda mover sin necesidad de carro, como en las ciudades de primer mundo. Este parque nos va a ayudar con la movilidad, con el medio ambiente y con la imagen urbana. Es parte del Nuevo León que prometimos", señaló García.

El Parque Lineal Constitución se extenderá a lo largo de 6.1 kilómetros, desde el Parque Fundidora hasta el complejo vial Gonzalitos, y tendrá conexión directa con estaciones clave del Metro como Félix U. Gómez, Palacio, Juárez, Cuauhtémoc, ISSSTE y Obispado.

El subsecretario Ibargüengoytia explicó que el proyecto será un corredor multimodal, con espacio para transporte masivo, vehículos, peatones, ciclistas y usuarios de scooters.

El diseño contempla áreas verdes, ciclopistas de asfalto, juegos infantiles, ejercitadores al aire libre, bancas, bebederos y ciclopuertos. La ciclovía tendrá una anchura de tres metros, lo que permitirá un tránsito seguro tanto para peatones como para bicicletas.

García aseguró que las obras estarán concluidas en marzo de 2026 y que no implicarán la reducción de carriles en la vialidad.

Durante el arranque de trabajos, el mandatario estatal resaltó los avances en materia de movilidad, como la llegada de nuevos camiones, la construcción de más líneas del Metro y la rehabilitación de puentes y conectores, donde se instalarán luminarias y se realizarán labores de pintura.

"En 40 años no se hizo ni una banqueta ni un árbol, y nos acostumbramos a una ciudad descuidada. Hoy estamos recuperando Monterrey para la gente", afirmó el gobernador.

Al evento asistieron también Abraham Vargas Molina, director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, diputados locales y trabajadores de la construcción.