Formato de Migración ya es digital, así puedes llenarlo

A partir del próximo 26 de noviembre, el formato de Migración será digital, por lo que el papel ya no estará disponible para que sea llenado por las personas mexicanas.

Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), destacó la entrada en vigor del formato digital, como parte del proceso de digitalización que emprende el gobierno de México.

La Agencia de Transformación Digital indicó que tiene la misma información y validez que la versión en papel.

¿Cómo llenarlo?