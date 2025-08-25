Renovación de la Alerta por Violencia de Género en CDMX: Medidas propuestas por Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una "nueva etapa" para renovar y fortalecer la Alerta por Violencia de Género que se implementa en la CDMX, por medio de 15 acciones, algunas de las cuales ya había anunciado en marzo pasado, en el marco del 8M.

Entre estas acciones, destaca el anuncio de una reforma al Código Penal, para crear el tipo penal de la violencia de género en el ámbito familiar.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria afirmó que la declaratoria se "mantiene viva, se renueva y fortalece", toda vez que en la Ciudad de México es "una declaratoria permanente de que nunca más una mujer en esta ciudad estará sola enfrentando la violencia".

"Mientras haya una sola mujer que viva violencia, mientras existan feminicidios en esta ciudad, la alerta de género se mantendrá activa como compromiso inquebrantable del Estado para no claudicar en esta lucha", dijo.

Afirmó que desde su administración se pone en marcha "una nueva etapa" de la Alerta de Género con 15 acciones "que consolidan lo logrado y abren camino hacia lo que aún falta".

¿Cuáles son las 15 acciones que presentó la jefa de Gobierno?

ºDichas acciones son las siguientes:

ºCreación de juzgados mixtos especializados en violencia de género.

ºFortalecer el funcionamiento y regulación de hoteles para prevenir los delitos de género.

ºEmitir el protocolo de investigación para el delito de feminicidio en la Ciudad de México.

ºFortalecer las capacidades forenses para la identificación genética de agresores en delitos sexuales y feminicidios.

ºAtención de infancias y adolescencias en orfandad materna por feminicidio.

ºFortalecer el mecanismo interinstitucional de medidas de protección para víctimas de violencia de género.

ºFortalecer las intervenciones de reeducación para primodelincuentes por violencia de género.

ºImplementar una política de cero tolerancia a la violencia sexual cometida por policías.

ºCreación de la Defensoría de las Mujeres.

ºCrear la Clínica para la Atención de la Salud Mental de Mujeres Víctimas de Violencia.

ºGenerar campañas informativas sobre Educación Integral en Sexualidad.

ºImpulsar la búsqueda especializada de mujeres y niñas en la Ciudad de México.

ºDespliegue de policía especializada en género.

ºEstrategia integral para la investigación del delito de violación.