El 31 de diciembre rendirán protesta 212 ayuntamientos en Veracruz

XALAPA, Ver.- El próximo miércoles 31 de diciembre, tomarán protesta de ley las 212 nuevas autoridades municipales de Veracruz, quienes entrarán en funciones a partir del primer minuto del 1 de enero.

¿Qué partidos gobernarán los municipios de Veracruz?

Tras la elección del 1 de junio, presidentas y presidentes municipales, síndicos y regidores deberán rendir protesta de ley ante el Cabildo de sus respectivos Ayuntamientos, en medio de una nueva composición política, con mayoría morenista y Movimiento Ciudadano como segunda fuerza electoral.

La gobernadora Rocío Nahle García (Morena) y los principales liderazgos partidistas anunciaron que acompañarán a los nuevos alcaldes y alcaldesas durante sus tomas de protesta, programadas para miércoles y jueves de esta semana.

De acuerdo con los resultados electorales y con la mayoría de los recursos de inconformidad ya resueltos por tribunales electorales, Morena y el PVEM gobernarán en conjunto 72 municipios (12 de Morena y 60 en alianza Morena-PVEM).

Detalles sobre la toma de protesta de nuevos alcaldes

La mandataria estatal informó que estará presente en las tomas de protesta de los nuevos presidentes municipales de Coatzacoalcos, así como de la capital Xalapa, el puerto de Veracruz y la ciudad petrolera de Poza Rica.

Como segunda fuerza político-electoral, Movimiento Ciudadano encabezará 39 alcaldías, por lo que su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, acudirá a la toma de protesta de varios de sus nuevos gobiernos municipales, entre ellos Misantla y Puente Nacional.

El Partido Acción Nacional (PAN) gobernará 34 presidencias municipales; se prevé que su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, acompañe al menos a la alcaldesa electa de Boca del Río, MaryJose Gamboa, quien encabezará una de las regiones turísticas y económicas más importantes del estado.

El Partido del Trabajo (PT), que en esta elección no fue en alianza con Morena ni con el PVEM, gobernará 30 alcaldías, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezará 24 presidencias municipales, en uno de sus peores resultados electorales en la historia política de Veracruz.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) gobernará 12 alcaldías en solitario, sin alianza con Morena, y durante este periodo operará un alcalde independiente.

Composición política de los nuevos gobiernos municipales en Veracruz

No obstante, el número de alcaldías por partido aún podría modificarse, ya que horas antes de las tomas de protesta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá diversos recursos de inconformidad relacionados con la elección municipal.