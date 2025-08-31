PAN asistirá a toma de protesta de juzgadores en el Senado

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado solicitó a la Junta de Coordinación Política se le permita el uso de la tribuna para fijar postura sobre la elección judicial, durante la sesión solemne de este lunes en la que la Mesa Directiva tomará protesta a 880 personas juzgadoras electas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Ricardo Anaya, argumentó que es importante que los nueve ministros electos escuchen el punto de vista de los legisladores de oposición.

"Nosotros esperamos que esta una primera muestra de la nueva Mesa Directiva de apertura, de tolerancia. Sería inaceptable que en el parlamento, en la sede del Senado, se nos negara a hablar. Lo que estamos pidiendo es absolutamente razonable. Queremos hablar, queremos fijar nuestra postura en presencia de las ministras y ministros de la Corte. No queremos hablar a sus espaldas, queremos decirles con enorme claridad, con firmeza y también con respeto cuál es nuestra posición respecto de este proceso. Esperamos que la nueva Mesa Directiva se inaugure con apertura al diálogo, al debate, a la discusión. Eso es lo que nosotros esperamos de la nueva mesa directiva", recalcó el senador Anaya.

"Lo que nosotros queremos es hablar de frente, hablar de en sí, con enorme claridad, con enorme firmeza, pero también con respeto para fijar nuestra posición sobre este proceso.

"Lo que estamos solicitando es que sea en presencia de las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que nos parecería absurdo hablar antes de que ellas y ellos estén presentes, esa es nuestra posición. Queremos hablar de frente, queremos exponer la posición del grupo parlamentario frente a esta reforma judicial, frente a esta elección judicial", expresó.

A pesar de que había convocado a mensaje de medios en el Patio del Senado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN tuvo que dar sus declaraciones en la calle, debido a que son explicación alguna las autoridades del Senado negaron a los reporteros el acceso al inmueble donde esta tarde se reunió la Jucopo.

Nuevo Poder Judicial demostrará con sus decisiones si está del lado de la gente o del poder: Jorge Romero

El Partido Acción Nacional advirtió que el nuevo Poder Judicial tiene ante sí la oportunidad de mostrar con sus resoluciones de qué lado está: si con la gente o con el poder.

"Lo decimos con claridad: no coincidimos con la manera en que se llevó a cabo el proceso de elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, que estuvo marcado por irregularidades. Estaremos viendo con su actuar su verdadera vocación", señaló su presidente nacional, Jorge Romero Herrera.

Lamentó que este 1 de septiembre podría llegar a su fin la imparcialidad en el Poder Judicial de la Federación, producto de la elección organizada bajo las reglas impuestas por el oficialismo, "en donde el Gobierno de Morena quiere someter a jueces, magistrados y ministros a los intereses de su partido".

"Acción Nacional ya les puso dos grandes pruebas de fuego. La acción de inconstitucionalidad contra la ley censura de Puebla y los amparos contra las leyes espía. ¿Qué van a hacer? Van a garantizar los derechos, las garantías individuales de no tener actos de molestia y de libertad de expresión o van a congraciarse con el poder. Ahí es donde se va a definir el nuevo Poder Judicial", apuntó.