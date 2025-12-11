Aprueban dictamen que prohíbe exhibición física de perros en venta

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para prohibir la exhibición física de perros y gatos en venta.

Durante la sesión de este jueves, se avalaron por unanimidad estas reformas a la Ley de Bienestar de los Animales para que no se permita la exhibición física de perros y gatos en cualquier tipo de estructura o mobiliario que no permita el movimiento o la expresión natural de su conducta, dentro de establecimientos mercantiles legalmente constituidos.

Detalles sobre la nueva ley de bienestar animal

Asimismo, estas modificaciones, que entrarán en vigor en un año, precisan que la comercialización y adopción de perros y gatos deberá realizarse mediante cita previa concertada por la persona interesada con el establecimiento mercantil, a través de un centro de atención telefónica o de una plataforma digital operada por dicho establecimiento.

"Durante la realización de la cita, la interacción entre la persona interesada y el animal deberá efectuarse en un espacio de atención al público destinado exclusivamente para ese propósito, que garantice condiciones adecuadas de bienestar animal y el cumplimiento de la normatividad aplicable. En todo momento deberá encontrarse presente un médico veterinario zootecnista responsable de supervisar el manejo y la atención de los animales. Concluida la cita, los animales deberán regresar al área destinada para su estancia habitual, quedando prohibida su pernocta en el espacio de atención al público o en cualquier otro distinto al de dicha estancia habitual", señala el dictamen.

Reacciones de diputados ante la aprobación de la ley

De igual forma, se deberán comercializar únicamente animales esterilizados, desparasitados, clínicamente sanos e identificados mediante microchip, el cual, deberá estar referenciado en el certificado de compra que para tal efecto se expida.

Los establecimientos que incumplan con esta medida se harían acreedores a una multa de hasta tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Al respecto, el diputado Jesús Sesma consideró como histórica esta aprobación, e hizo un llamado a todas las entidades federativas a replicar esta ley a fin de garantizar el espacio idóneo para la venta de perros y gatos.

Manuel Talayero coincidió y destacó que el Poder Legislativo de la capital del país dio un paso histórico en la defensa de los animales que, durante años, han sido tratados como objetos de exhibición.

"Celebro la aprobación de prohibir la exhibición física de perros y gatos en vitrinas, jaulas u otros espacios que limiten su movimiento o expresión natural. Con ello, dejamos atrás un modelo que reduce a los animales a simples mercancías y avanzamos hacia prácticas responsables de comercialización mediante citas programadas, en espacios adecuados y bajo supervisión profesional", dijo.