Aprueban nueva Ley Orgánica de la Armada

En medio de críticas sobre una presunta intentona de seguir militarizando al país, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se propone la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Armada de México.

El dictamen fue aprobado por mayoría de 344 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 127 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

¿Qué establece la nueva Ley Orgánica?

El proyecto responde al incremento de las atribuciones que el Estado le ha otorgado a la Secretaría de Marina y la Armada de México, por lo que busca fortalecer las capacidades operativas, estratégicas, tecnológicas y de ciberdefensa de la Armada de México. Establece la facultad de elaborar e implementar políticas de defensa "cuando lo instruya el Mando Supremo"; se otorgan capacidades cibernéticas para el desarrollo de las operaciones y actividades en el dominio del ciberespacio; y se crean las Unidades de Soporte Estratégico para la Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, "en aras de optimizar los servicios y mejorar el uso de tecnologías y herramientas analíticas".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Se incluye, además, el apoyo a la seguridad y protección aeroportuaria, a las Unidades Navales de Protección Aeroportuaria, "las cuales coadyuvarán con las autoridades aeroportuarias y de los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos aplicables".