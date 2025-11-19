BMV lanza herramienta para mejorar inversiones y trading en México

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) lanzó una nueva herramienta llamada Global Access Network (GAN), una infraestructura unificada que permite a participantes locales e internacionales acceder a trading, datos de mercado y servicios de hosting de una forma más centralizada.

En un comunicado, la institución explicó que el lanzamiento de la herramienta -que ya está en operación- tiene el objetivo de simplificar y acelerar la conexión del mercado bursátil mexicano. "GAN es la evolución natural de la infraestructura de la Bolsa Mexicana de Valores, con un modelo más modular y unificado. Reúne en una sola plataforma distintas capacidades, integrando conectividad y analítica avanzada en un mismo entorno", explicó.

¿Qué beneficios ofrece Global Access Network?

De acuerdo con el grupo, conectarse al GAN permite a los participantes del mercado acceder al ecosistema tecnológico del Grupo BMV, reduciendo tiempos de conexión y costos de implementación. Además, dijo, brinda baja latencia, alta disponibilidad y redundancia, lo que garantiza la transmisión estable y continua de información crítica para la operación bursátil.

El grupo BMV indicó que con la nueva herramienta los intermediarios y participantes podrán optimizar su desempeño, mejorar la toma de decisiones y fortalecer su competitividad en un entorno global cada vez más digital y demandante. "Con Global Access Network estamos tendiendo un puente que conecta a México con los mercados de mundo, impulsando un nuevo nivel de conectividad financiera bajo los más altos estándares internacionales", señaló Rubén Perera, director de Información y Estadística del Grupo BMV.

¿Cuáles son los servicios principales de GAN?

Entre los servicios principales se incluyen:

- Capa de red de baja latencia: acceso inmediato al ecosistema del Grupo BMV, gracias a una red ubicada dentro de su centro de datos.

- Servidores dedicados para ejecución: procesamiento crítico con máxima velocidad, estabilidad y control.

- Market Data en multicast: información del mercado entregada en tiempo real.

- Analítica y monitoreo: visibilidad completa del rendimiento, métricas de calidad, alertas y optimización operativa.

- Seguridad y cumplimiento (ISO 27001 y SOC 2): infraestructura certificada, con controles robustos y monitoreo continuo.