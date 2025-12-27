SEP rechaza señalamientos de Arriaga sobre presunta privatización

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a los señalamientos realizados por Marx Arriaga al afirmar que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) fortalece la educación pública con resultados, rectoría del Estado y participación activa del magisterio. Asimismo, rechazó que exista un proceso de privatización del sistema educativo nacional.

La secretaría, dirigida por Mario Delgado Carrillo, señaló que la NEM es una política de Estado que consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación, y que coloca en el centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico.

¿Qué resultados ha tenido la Nueva Escuela Mexicana?

Mario Delgado indicó que este modelo educativo fue iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y es fortalecido por la actual administración, con el objetivo de reforzar la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional y orientar la acción pública hacia condiciones de equidad, justicia social y bienestar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Como parte de los resultados de este modelo, Delgado Carrillo informó que durante el ciclo escolar 2025–2026 se imprimieron y distribuyeron más de 160 millones de Libros de Texto Gratuitos, con lo que se garantizó el acceso a materiales educativos gratuitos, pertinentes y alineados a los principios pedagógicos de la NEM para todas las escuelas de Educación Básica del país.

Acciones de la Secretaría de Educación Pública

Destacó que, por primera vez, las comunidades indígenas cuentan con Libros de Texto Gratuitos en 22 lenguas maternas, lo que, afirmó, refleja una política educativa incluyente y orientada a saldar una deuda histórica con estos pueblos.

En materia de apoyos económicos, el titular de la SEP señaló que en 2025 se destinó una inversión superior a 144 mil millones de pesos a becas y acciones de mejora educativa, beneficiando a más de 13 millones de estudiantes en todos los niveles, como parte de los programas prioritarios del Gobierno de México.

Añadió que también se ha impulsado el mejoramiento de la infraestructura educativa mediante esquemas de participación comunitaria, con atención a más de 200 mil planteles escolares en todo el territorio nacional, permitiendo que las comunidades decidan de manera directa sobre las necesidades prioritarias de sus escuelas.

Impacto en comunidades indígenas y educación inclusiva

En Educación Media Superior, Mario Delgado indicó que se han fortalecido el acceso y la permanencia escolar mediante apoyos directos a estudiantes y la mejora de la infraestructura educativa, lo que ha contribuido a reducir el abandono escolar y a consolidar trayectorias educativas.

Respecto a la Educación Superior, señaló que se ha ampliado la cobertura con equidad a través del fortalecimiento de las instituciones públicas y la creación de nuevas opciones educativas, con el objetivo de garantizar el derecho de más jóvenes a cursar estudios universitarios y consolidar una educación superior pública, gratuita y con sentido social.

El secretario subrayó que la Nueva Escuela Mexicana reconoce al magisterio como actor estratégico de la transformación educativa y ha fortalecido los procesos de formación, acompañamiento y participación docente, con respeto a su autonomía profesional y a la diversidad de contextos del país.

En ese sentido, explicó que los Consejos Técnicos Escolares se transformaron en comunidades de aprendizaje, donde los maestros dialogan, debaten y presentan propuestas y proyectos para mejorar los contenidos y valores de la Nueva Escuela Mexicana.