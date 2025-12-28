Niegan se privatizará educación en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a los señalamientos realizados por Marx Arriaga, afirmando que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) fortalece la educación pública con resultados, rectoría del Estado y participación activa del magisterio, y rechazó que exista un proceso de privatización del sistema educativo nacional.

La SEP, encabezada por Mario Delgado Carrillo, señaló que la NEM es una política de Estado que consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación, colocando al centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico.

Delgado Carrillo destacó que este modelo educativo fue iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que la actual administración lo ha fortalecido, con el objetivo de reforzar la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional y orientar la acción pública hacia la equidad, la justicia social y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Como parte de los logros de la NEM, el titular de la SEP informó que durante el ciclo escolar 2025–2026 se imprimieron y distribuyeron más de 160 millones de Libros de Texto Gratuitos, garantizando el acceso a materiales educativos gratuitos y pertinentes en todas las escuelas de Educación Básica del país.

Destacó que, por primera vez, las comunidades indígenas cuentan con Libros de Texto Gratuitos en 22 lenguas maternas, lo que refleja una política educativa incluyente y orientada a saldar una deuda histórica con estos pueblos. Además, en 2025 se destinaron más de 144 mil millones de pesos a becas y programas de mejora educativa, beneficiando a más de 13 millones de estudiantes en todos los niveles.

En infraestructura, la SEP impulsó la mejora de más de 200 mil planteles mediante esquemas de participación comunitaria, permitiendo que las comunidades decidan directamente sobre las necesidades prioritarias de sus escuelas. En Educación Media Superior y Superior, se fortaleció la cobertura, la permanencia escolar y el acceso a nuevas opciones educativas, consolidando la educación pública y gratuita en todo el país.