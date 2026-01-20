Anuncian credencialización para Servicio Universal de Salud

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México anunció que a partir de marzo comenzará el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo que permitirá identificar a la población y garantizar el acceso a la atención médica en cualquier institución pública del sector salud, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Detalles sobre la credencialización del servicio de salud

Durante su participación en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la credencial contará con dos modalidades: física y digital, y tendrá como propósito principal asegurar el derecho constitucional a la salud, así como facilitar la atención médica sin importar la institución a la que esté afiliada la persona.

Detalló que la credencial permitirá el acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas, es decir, a toda la infraestructura de salud del Gobierno federal.

La versión física podrá portarse como identificación, mientras que la versión digital estará disponible a partir del mes de abril mediante una aplicación móvil, lo que permitirá mantener la información actualizada en tiempo real y acceder a los servicios aun cuando no se tenga el plástico a la mano.

La credencial incluirá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, así como dos códigos QR. Estos permitirán validar la derechohabiencia, conocer la institución a la que se está afiliado y ubicar la unidad médica más cercana.

Beneficios de la nueva credencial para la población

Clark García Dobarganes señaló que uno de los beneficios centrales será que la población pueda identificarse en cualquier unidad médica pública y recibir atención gratuita, como lo establece el artículo cuarto constitucional.

Asimismo, destacó que la credencial permitirá a las personas conocer en todo momento su vigencia de derechos, algo especialmente útil para estudiantes, pensionados o personas que cambian de empleo y desconocen a qué institución están afiliadas.

Otro eje fundamental será la vinculación de la credencial con un expediente médico electrónico, el cual acompañará a la persona incluso cuando cambie de institución, trabajo o domicilio. Esto permitirá a médicos y personal de salud acceder al historial clínico, estudios, recetas y citas, sin necesidad de duplicar trámites o exámenes.

Impacto de la credencial en el acceso a servicios médicos

Finalmente, el subsecretario adelantó que, conforme avance la implementación digital, la credencial permitirá agendar citas y elegir la unidad médica más conveniente, incluso si no corresponde al domicilio del paciente, como parte de la universalización del sistema de salud.

"La credencial del Servicio Universal de Salud le da cara y visibilidad al derecho a una atención universal, gratuita y de calidad para todas y todos los mexicanos", concluyó.