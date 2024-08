"Los mexicanos están preparados para elegir a los jueces": Noroña

El senador electo, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la Reforma al Poder Judicial se realizará y que los mexicanos están preparados para elegir a los jueces a través del voto popular.

En su visita por Nuevo León, el diputado federal del PT señaló a los abogados que se están oponiendo a los cambios del sistema de justicia en México y advirtió que si no están de acuerdo, pueden abstenerse de participar.

"No se dan cuenta de su clasismo, de su racismo, de su arrogancia al decir que el pueblo no elija, es como cuando les decían a las mujeres que no podían votar, todavía hasta 1953, que porque no tenían el criterio, no estaban preparadas, así están regateándole al pueblo", indicó Noroña.

El legislador aseguró que un tema importante en esta elección será la paridad de género.

Fernández Noroña dijo que esta reforma se sumará a las otras que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene proyectadas durante su sexenio que inicia el próximo mes de diciembre.

El legislador realizó una gira por Nuevo León donde se reunió con simpatizantes y políticos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, coalición que representó a la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.