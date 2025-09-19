México logra exportar pimiento morrón fresco a Japón

Después de más de una década y media de gestiones técnicas y diplomáticas, el pimiento morrón fresco de México podrá ser exportado a Japón, tras la publicación oficial de la normativa que lo incluye en la canasta básica de ese país.

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF, por sus siglas en inglés) informó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que el pasado 17 de septiembre emitió en su Diario Oficial la resolución que autoriza la importación del chile bell mexicano (Capsicum annuum L.).

El proceso inició en 2009, cuando el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) abrió negociaciones con sus contrapartes japonesas para demostrar, mediante investigación científica, que el pimiento morrón no es susceptible al moho azul del tabaco, plaga bajo cuarentena en Japón desde 1945.

Los estudios estuvieron a cargo de especialistas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), coordinados por Raymundo S. García Estrada, quienes aportaron la evidencia científica que respaldó la solicitud mexicana. A este esfuerzo se sumaron organizaciones productoras como la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) y la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida.

En julio de 2025, el MAFF y el Senasica acordaron el "Plan de trabajo para la exportación de frutos frescos de chile bell de México a Japón", documento que regula las condiciones fitosanitarias y operativas para la comercialización. Con la reciente publicación en el Diario Oficial japonés, los productores que cumplan con lo establecido podrán iniciar exportaciones, siempre que registren sus unidades de producción y empacadoras ante el Senasica para ser incluidos en el listado oficial que se enviará a Japón.

Actualmente, México ya exporta a Japón productos como carne de cerdo y de res, espárragos, uvas, frutillas, aguacate, jitomate, mango, jugo de naranja y hortalizas como brócoli, col y coliflor. A partir de ahora, esa oferta se amplía con el pimiento morrón, que ya tiene presencia en mercados como Estados Unidos y Canadá.