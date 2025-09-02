DDHPO emite medidas cautelares a favor de aspirantes normalistas

La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió medidas cautelares a favor de una veintena de aspirantes normalistas, ordenando al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que "garantice su inscripción inmediata".

Algunos aspirantes rechazados presentaron examen de admisión en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), ubicada en Ciudad Ixtepec, y otro en diferentes normales, el cinco de julio y los resultados fueron validados tres días después.

La petición de medidas cautelares fue dirigida al director del IEEPO, Emilio Montero Pérez, mediante el oficio DDHPO/PDE/6326/2025, con fecha 01 de septiembre de este año, firmado por el director de la Primera Defensoría Especializada de la DDHPO, José Antonio Álvarez Hernández.

De acuerdo con el oficio referido, que forma parte del expediente de queja 1193 (01) OAX/ 2025 y acumulados, se ordena al director del IEEPO, Emilio Montero Pérez, que instruya a los directores de las normales de Oaxaca, que inscriba a esos alumnos que obtuvieron los mejores promedios.

Por razones que los alumnos y sus padres desconocen, casi todos los que obtuvieron las mejores calificaciones aprobatorias en el examen de ingreso a las normales, tanto en licenciatura de primaria como de preescolar, sorpresivamente les negaron la inscripción.

Entre otras recomendaciones de la DDHPO al IEEPO, establece que no debe haber corrimiento escalafonario para nadie y ordena que sean garantes que no sean objetos de agresiones o discriminaciones en su estancia como normalistas.