Presentan denuncia penal contra edil de Juchitán, Oaxaca, por amenaza

JUCHITÁN, Oax.

Miguel Alejandro López Pérez, miembro de la organización Norma Eddie A. C., presentó una denuncia penal contra el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, por el delito de amenazas.

En la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, relató que los hechos ocurrieron en el restaurante "La Sirena"; cuando llegó a consumir alimentos, se acercó a saludar al edil de Juchitán, pero éste respondió que si tenía algún problema con él, y lo amenazó con "volarle la cabeza".

"En cuanto lo intento saludar, él me dice que si tenemos algún pedo, a lo cual me agarra disociado, desconcentrado, no entendía a qué se refería. Él me dijo que si tenía algún problema con él, yo le dije que no. Posterior a eso, desde su mesa me señalaba y me decía que me iba a volar la cabeza, que lo tenía hasta la madre".

De acuerdo con Alejandro López, el presidente municipal de Juchitán estaba acompañado de su secretario Mariano Lozado, de Luis Miguel Ramírez, quien es trabajador del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), sus escoltas adscritos a la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) y otras personas que no identificó.

El integrante de la asociación Norma Eddie A. C. aseguró que escuchó cuando el edil Miguel Sánchez afirmaba a sus acompañantes que su cabeza tenía precio y que costaba 100 mil pesos.

"Posterior a eso llegan mis alimentos y vuelvo a levantar la mirada y él seguía provocando, después se levanta de su mesa y se acerca a mi mesa, toma una silla y se sienta a mi costado izquierdo y me dice que ya lo traigo hasta la madre, tanto yo como mi jefe, como bien saben los que me conocen, saben que yo pertenezco al equipo de Norma Eddie A. C., donde hacemos causas sociales y a quien ve como un contrincante político", agregó.

Alejandro López aseguró que Miguel Sánchez se levantó de la silla y le pidió que se levantara para agarrarse a golpes.

"A lo cual yo me río de nerviosismo y miedo por la preocupación", continuó, "porque no sabía qué hacer, tenía mucho miedo porque nunca me había pasado una situación así. Estaba temblando un poco, posterior a eso él se regresa a su mesa".