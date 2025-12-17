Esperan aval para Gertz como embajador

El Gobierno federal se mantiene a la espera del beneplácito del país receptor para concretar el nombramiento del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como embajador de México, decisión que podría concretarse en los próximos días.

¿Cuál es el proceso para el nombramiento de embajadores?

El procedimiento requiere que el país receptor otorgue su aval diplomático, tras lo cual se dará a conocer oficialmente la ubicación a la que será enviado Gertz Manero, quien concluyó su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 27 de noviembre de 2025.

Detalles sobre el aval diplomático requerido

Se trata de un trámite habitual en la designación de embajadores, en el que se garantiza que el país receptor está de acuerdo con el nombramiento propuesto por el Gobierno mexicano. Este proceso es fundamental para mantener las relaciones diplomáticas entre naciones.