Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el nombramiento del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "no es un perfil cualquiera" el de Garduño, quien fue designado nuevo director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP. "Viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera", dijo. y se tomó esa consideración.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el nombramiento de Garduño?

Francisco Garduño era titular del INM durante el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas, quienes no pudieron salir del lugar, por lo que enfrentó un proceso judicial. Al respecto, la titular del Ejecutivo federal aseguró que "él siguió un proceso y salió en libertad": "Ya no está bajo proceso de ningún tipo".

"Él terminó su proceso. No tiene ya ningún proceso jurídico", agregó. Expuso que se analizaron distintos perfiles para la dirección de los Centros de Formación para el Trabajo.